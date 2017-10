Nam thanh niên vào KTX trường ĐH sàm sỡ nữ sinh

Ngày 3-10, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ một nam thanh niên vào tận ký túc xá (KTX) trường đại học để sàm sỡ các nữ sinh.

Danh tính người này được xác định là PQT (29 tuổi, quê Phú Thọ).



Nam thanh niên (áo xanh) bị mọi người phát hiện khi có hành động sàm sỡ các nữ sinh viên. Ảnh: FB

Chiều 1-10, lợi dụng đám đông, T. đã vào khu KTX Trường ĐH Kinh tế quốc dân với ý đồ sàm sỡ nhiều nữ sinh viên.

Bước đầu T. thừa nhận hành vi của mình. T. cũng cho biết sau khi tốt nghiệp đại học xong, hiện làm nghề gia sư.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip một nam thanh niên đang bị nhóm người quây kín tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Theo thông tin chia sẻ, người này vào trường để quấy rối nữ sinh thì bị phát hiện, mọi người đã gọi công an tới xử lý.

Nhận được thông tin, Công an phường Đồng Tâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi thu thập tài liệu, đơn vị này đã bàn giao nam thanh niên cho Công an quận Hai Bà Trưng xử lý.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, ông Cấn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho hay thời điểm xảy ra sự việc, ở sân KTX của trường đang tổ chức sự kiện “Bình minh sinh viên 2017”.

Đây là một sự kiện thường niên do các bạn sinh viên tổ chức, hướng tới việc hỗ trợ các em sinh viên năm thứ nhất và thu hút rất đông bạn trẻ tham gia từ các trường đại học lân cận.

“Do mở cửa tự do, thanh niên này vào tham gia sự kiện như bình thường. Chúng tôi có lực lượng bảo vệ chốt xung quanh nên khi xảy ra việc xô xát, mà như lời tố cáo ban đầu cho rằng thanh niên kia có hành động sàm sỡ sinh viên nữ, thì lập tức lực lượng bảo vệ cùng các sinh viên khống chế người này và đưa vào phòng. Công an phường Đồng Tâm cũng hỗ trợ chúng tôi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại sự kiện nên họ đã đưa thanh niên đó về phường để lấy lời khai, làm rõ sự việc” - ông Tuấn cho hay.