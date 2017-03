Náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ:15 người bị xử phạt về hành vi gây rối

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ việc các thanh thiếu niên này có mâu thuẫn với nhau trên mạng facebook. Cụ thể, Đoàn Thanh Thuý Vi (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú) viết facebook chê Võ Huỳnh Thanh Vân (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có khuôn mặt vuông.

Từ đó giữa hai bên lời qua tiếng lại, thậm chí đăng clip chửi bới nhau trên facebook.

Để giải quyết mâu thuẫn, hai cô gái này đã hẹn nhau tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 19 giờ tối 3-8. Được biết trên mạng facebook, hai cô gái này tự nhận là đồng tính nữ và có hàng chục ngàn người theo dõi. Việc hai cô gái hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn còn được nhiều bạn trẻ khác cổ vũ.

Đúng 19 giờ tối 3-8, Vi và Vân gặp nhau tại phố đi bộ, lúc này có rất đông bạn bè khác đi theo hò hét cổ vũ, la lối gây mất trật tự. Ngay sau đó lực lượng công an phường Bến Nghé, phối hợp cùng cảnh sát hình sự công an quận 1 và nhiều lực lượng khác của công an TPHCM đã đến hiện trường giữ an ninh trật tự, đưa 16 thanh thiếu niên về trụ sở l việc.

Sau khi lập hồ sơ, lấy lời khai của những người có liên quan, công an phường Bến Nghé đã ra quyết định phạt hành chính đối với 15 người trong đó có Vi và Vân như trên.