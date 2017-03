Nghe dọa đã chuyển cả trăm triệu đồng cho kẻ lừa

Công an TP Vũng Tàu vừa phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời hai vụ giả danh công an lừa đảo tiền của người dân qua điện thoại. Tuy nhiên, đây là hai trường hợp may mắn vì nạn nhân trình báo kịp thời, còn hàng chục vụ khác người dân chỉ biết ôm hận.

Theo chị TTNH (ngụ phường 11, TP Vũng Tàu), khoảng 8 giờ sáng gần 10 ngày trước, đang ở nhà, chị nhận một cuộc điện thoại từ người lạ. Chị nhấc máy thì nghe một giọng nữ, xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an thông báo chị liên quan tới một đường dây tội phạm ma túy đang bị Bộ Công an điều tra. Người bị bắt trong đường dây ma túy khai là đã chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của chị.

Người này yêu cầu chị phải chuyển toàn bộ số tiền đang gửi tiết kiệm trong ngân hàng vào tài khoản do “cơ quan điều tra Bộ Công an cung cấp” để công an xác minh. Sau đó chị được chuyển máy gặp thêm hai “cán bộ điều tra” nam. Qua điện thoại, giọng người đàn ông xưng là cán bộ điều tra nghiêm giọng đề nghị chuyển tiền, nếu không sẽ bị bắt ngay trong ngày.





Một người bị hại trình bày sự việc với cơ quan điều tra. Ảnh: A.BÌNH

Là một giáo viên mầm non chẳng dính dáng gì đến tội phạm nhưng khi nghe bị dọa bắt, chị đã ra ngân hàng chuyển hơn 100 triệu đồng vào tài khoản chỉ định. Những người ở “Bộ Công an” còn yêu cầu chị giữ bí mật việc chuyển tiền để “tránh liên lụy đến người thân”…

Ngay sau khi đã chuyển tiền, chị sinh nghi nên đã đến Công an TP Vũng Tàu trình báo. Xác định đây là đường dây giả danh công an để lừa đảo, công an phối hợp ngay với ngân hàng phong tỏa tài khoản không cho kẻ xấu rút tiền, thu hồi toàn bộ số tiền chị đã chuyển cho kẻ xấu.

Tương tự, bà NTL (ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) cũng nhận điện thoại của các “cán bộ điều tra Bộ Công an” và bà đã giấu gia đình chuyển hơn 210 triệu đồng trong sổ tiết kiệm của mình vào tài khoản do bọn lừa đảo cung cấp. Gia đình thấy bà lo lắng, bất an đã gặng hỏi và khi biết sự thật đã trình báo cho công an. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã kịp cuỗm của bà gần 100 triệu đồng.

Theo Công an TP Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay cơ quan này tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ xấu giả danh cán bộ điều tra Bộ Công an gọi điện thoại lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Những trường hợp này nạn nhân trình báo muộn nên mất trắng.

Đây là thủ đoạn không mới, xảy ra từ nhiều năm và các cơ quan chức năng đã cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, trong các cuộc họp tổ dân phố, cảnh báo qua điện thoại nhưng nhiều người vẫn dính bẫy.