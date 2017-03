Nghi án cán bộ xã bắn chết người tình rồi tự sát

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời gian trên, sau khi nghe tiếng súng nổ, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã có mặt tại hiện trường nhà anh Tiến (SN 1977, ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn). Được biết anh Tiến đang đi cai nghiện.



Tại đây, cơ quan công an phát hiện 1 xác chết sau nhà. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thu Trà (SN 1982, vợ anh Tiến, trú tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, Sóc Sơn), làm nghề gội đầu và massage.



Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định chị Trà bị một phát súng bắn xuyên từ cằm qua gáy.



Mở rộng phạm vi khám nghiệm hiện trường, đến 7h30 ngày 23/10, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện anh Trần Huy Công (SN 1956, ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường) chết trong tư thế nằm ngửa.



Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Công bị 1 viên đạn bắn vào đầu, trong tay anh Công còn cầm khẩu súng K54. Vị trí anh Công chết là bãi đất trống cách cửa nhà anh Công khoảng 200 mét.



Cơ quan chức năng làm rõ, anh Công hiện là Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Cường. Được biết, sau khi chồng chị Trà đi cai nghiện, giữa anh Công và chị Trà có mối quan hệ tình cảm. Anh Công đã có vợ, con và chị Trà cũng đã có chồng, con.



Hiện cơ quan Công an huyện Sóc Sơn vẫn tiếp tục tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ án mạng.



Theo Anh Tuân - Phong Vân (VTC News)