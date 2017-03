Nghi án gây tai nạn chết người trên quốc lộ 1A rồi chạy trốn

(PLO) - Chiều 17-2, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ anh Đoàn Văn Thủy (45 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) - bị tai nạn tử vong nằm trên quốc lộ 1A.