Nghi án mẹ giết con một tuổi rồi tự vẫn

Chiều 17 - 10, cơ quan CSĐT huyện Nhà Bè vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng 12h45 cùng ngày, nhiều người nghe tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên ở căn nhà tại ấp 3 Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Không lâu sau, tổ trưởng khu phố kiểm tra phát hiện một phụ nữ đang dùng sợi dây điện tự vẫn. Trên tay người này còn bế một bé gái tròn tuổi. Ông liền hô hoán xung quanh, những người ở gần đó nhanh chóng báo với chính quyền địa phương phối hợp phá cửa, giải cứu.

Hai mẹ con được đưa ra ngoài nhưng bé gái Phạm Nguyễn Anh Thư (1 tuổi) đã tử vong. Riêng người mẹ vẫn còn sống, được xác định là chị Nguyễn Thị Hoài An.



Chị An được cứu sống, đang điều trị ở bệnh viện

Rất đông người thân của gia đình nạn nhân tập trung vây kín bệnh viện nơi chị An và thi thể bé Thư được chuyển đến. Ở một góc phía sau nhà xác chúng tôi nhận ra anh Phạm Nhật Tân (chồng chị An).

Người đàn ông khoác trên mình bộ áo quần sờn màu còn lấm mùi xi măng chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Hai mắt anh đỏ hoe, đờ đẫn nhìn vào nơi con gái đang nằm yên. Lâu lâu, anh lại thét lên gọi tên con, nhắc tên vợ trong đau đớn, xót xa.





Anh Tân (cha bé Anh Thư, chồng chị An) đau đớn tột cùng trước hung tin



Giọng nấc nghẹn, nói không thành tiếng, anh cho biết đang làm thợ hồ cho công trình xây dựng ở quận 6 thì nhận được điện thoại gia đình gặp chuyện. Anh sợ hãi vội chạy về nhà mới biết hung tin. Một người thân trong gia đình cho hay thường ngày anh Tân làm thợ hồ chăm lo kinh tế, chị An ở nhà chăm con. Hai người vừa chuyển về Nhà Bè sinh sống chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, bệnh viện huyện Nhà Bè cho biết chị An được nhập viện trong tình trạng có vết thâm cổ do bị siết chặt bằng dây điện. Phần mắt bị phù có biểu hiện suy não. Khi tiếp nhận bệnh nhân, y bác sĩ tại bệnh viện cho thở oxi, sơ cứu ban đầu. Chị An hiện đã qua cơn nguy kịch. Trong ngày chị sẽ được chuyển lên bệnh viện 175.

Cơ quan công an có mặt tại bệnh viện để giám sát chị Hoài An