Nghi can cán chết người tại giải đua xe đạp đầu thú

(PL)- Chiều 5-3, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Tiến Phụng (22 tuổi, ngụ thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bước đầu cơ quan công an xác định Phụng có dấu hiệu điều khiển mô tô không đúng quy định, chạy quá tốc độ. Trước đó Công an huyện Định Quán đã mời Phụng đến làm việc nhưng Phụng không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên sau đó, Phụng đã đến cơ quan công an, thừa nhận mình chính là người điều khiển chiếc mô tô gây tai nạn khiến anh Lìn Mã Sáng (53 tuổi, hội viên CLB Mô tô Tân Bình - TP.HCM) tử vong. Sáng 1-3, đoàn đua của giải đua xe đạp nữ quốc tế mở rộng Bình Dương di chuyển từ Đồng Nai lên Bảo Lộc (Lâm Đồng), khi đến khu vực huyện Định Quán (Đồng Nai), các xe mô tô tham gia bảo vệ đoàn đua xảy ra va chạm (ảnh). Vụ tai nạn làm anh Lìn Mã Sáng tử vong, ba người khác bị thương nhẹ. TIẾN DŨNG