Nghi can đâm chết người ở công viên Gia Phú ra đầu thú

Ngày 26-4, Công an TP.HCM di lý Lê Văn Ngọc (22 tuổi, ngụ Nghệ An) từ Nghệ An vào TP.HCM để điều tra vụ án mạng xảy ra tại công viên Gia Phú vào tối ngày 15-4. Nạn nhân là anh Lương Văn Hiếu (22 tuổi, quê Lạng Sơn).



Nhóm nam nữ thanh niên liên quan đến vụ án mạng đêm 15-4 ở công viên Gia Phú. Ảnh H.T.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, công an đã triệu tập nhóm nam nữ thanh niên gồm Nguyễn Ngọc Thành (22 tuổi), Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trường (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk)… cùng một số người khác để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm này khai nhận đều làm việc tại các xưởng cơ khí và may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Mới đây, Thành và anh Hiếu nảy sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội. Thành kể cho em trai là Trường.



Trường tức giận nên tối 15-4, cùng nhóm bạn tới công viên Gia Phú tìm đánh Hiếu. Tìm được, Ngọc xông vào dùng dao đâm khiến Hiếu gục xuống và tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra truy xét. Riêng Ngọc bỏ trốn về Nghệ An.

Mới đây Ngọc biết được cả nhóm đã bị bắt nên đến công an đầu thú. Nam thanh niên này khai không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng được bạn rủ đi theo rồi gây án.