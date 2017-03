Nghi can đánh bé một tuổi tử vong do bị 'ngáo đá'

(PLO)- Chiều 24-11, Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.