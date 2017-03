Nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh khai gì?

Ngày 27-9, công an tiếp tục các hoạt động điều tra để làm rõ hành vi tàn độc của Doãn Trung Dũng, người bị truy nã đặc biệt về tội giết người, cướp tài sản đêm 24-9.

Phạm tội không có đồng phạm

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh về nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí sau khi làm ca đêm đã bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ, hai con (tám và chín tuổi) cùng cháu ruột ba tuổi bị sát hại.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu thập dấu vân tay nghi phạm cùng các dấu vết khác nên ra quyết định truy nã đặc biệt Dũng…

Đến đêm 26-9, Dũng bị bắt giữ tại một quán cà phê ở Hải Phòng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Bước đầu, Dũng khai nhận: Tối 23-9 đến nhà chị Thanh chơi và xin mẹ chị Thanh ngủ lại (Dũng gọi mẹ chị Thanh là dì vợ) và bà này đồng ý.

Tối hôm đó, chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng lấy ma túy đá ra sử dụng và lên cơn phê. Trong cơn say ma túy, Dũng đã sát hại bé trai tám tuổi vì cho rằng cháu “có thái độ không đúng” rồi đặt cháu nằm trên giường, phủ chăn. Nghe tiếng động, bé gái chín tuổi tỉnh dậy cũng bị Dũng ra tay.

Sau đó, Dũng quay về chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, mẹ chị Thanh và cháu ngoại dậy đi vệ sinh, phát hiện thi thể cháu gái dưới bếp định hô hoán liền bị Dũng tấn công. Sau khi gây án, Dũng lấy đôi bông tai cùng chiếc nhẫn của mẹ chị Thanh rồi trốn thoát.

Lúc đầu, công an nhận định vụ án có đồng phạm nhưng sau khi Dũng bị bắt giữ, Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Doãn Trung Dũng là đối tượng duy nhất gây ra vụ thảm sát này.





Thượng tướng Lê Quý Vương trực tiếp chỉ đạo công tác thu thập dấu vết hiện trường. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Hàng trăm cảnh sát giăng lưới

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ thảm sát, lãnh đạo tỉnh, công an, VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường chỉ đạo điều tra, ổn định trật tự địa phương, hỗ trợ gia đình nạn nhân…

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quý Vương xuống hiện trường chỉ đạo phá án. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, có mặt tại hiện trường chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Kỹ thuật hình sự của Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Công an đã rà soát, gọi hỏi hầu hết các đối tượng hình sự, ma túy, cộm cán ở TP Uông Bí; xác minh tất cả mối quan hệ của nạn nhân, trích xuất camera quanh khu vực; xới tung các cơ sở lưu trú, nhà trọ… tìm dấu vết nghi phạm.

Tập trung điều tra theo hướng nhằm vào các đối tượng có quan hệ với gia đình nạn nhân, ban chuyên án thấy Dũng có nhiều dấu hiệu bất minh, gần đây có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Công an xác định chiều tối 23-9, Dũng có đến nhà nạn nhân. Sau ngày xảy ra vụ án, Dũng vắng mặt và cắt đứt mọi liên lạc. Kết hợp nguồn tin và các dấu vết hiện trường, công an khám xét khẩn cấp nhà Dũng, ra thông báo truy tìm và truy nã đặc biệt bị can, huy động công an các địa phương và người dân truy bắt.

Chỉ trong ngày và đêm 25-9, ngoài lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lục tung khu vực bờ sông Uông, TP Uông Bí, nơi có thông tin Dũng xuất hiện vào sáng cùng ngày.

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, CSGT, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí dựng lán trại dã chiến lập các chốt chặn 24/24 giờ và kiểm tra hầu hết ô tô, xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Sáng 26-9, trên cơ sở thông tin trinh sát thu thập, ban chuyên án nhận định Dũng vượt sông từ Uông Bí sang Thủy Nguyên, TP Hải Phòng trong đêm nên Thượng tướng Lê Quý Vương sang Thủy Nguyên chỉ đạo Công an TP Hải Phòng phối hợp rà soát, truy bắt.

Dưới sự chỉ đạo của thứ trưởng Bộ Công an, các trinh sát TP Hải Phòng tung quân giám sát người thân, họ hàng và bạn bè của Dũng ở địa phương này. Đến tối 26-9, các trinh sát phát hiện Dũng ở trong nhà một người bạn ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên nên dùng biện pháp nghiệp vụ “điều” Dũng ra khỏi nhà. Sau đó, các trinh sát khống chế Dũng trước sự ngỡ ngàng của người dân trong một quán cà phê.

“Chưa kể người dân, lực lượng phá án đã huy động cả ngàn người truy lùng bị can. Sau những ngày căng thẳng, anh em thở phào khi Dũng bị bắt” - một điều tra viên tham gia cuộc truy lùng nói.