Nghi can trộm chó dùng ớt bột tấn công lực lượng truy bắt

Ngày 28-5, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ quả tang nghi can Nguyễn Hoàng Duy (26 tuổi) và Phạm Lê Hiếu Hạnh (44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can trộm chó bị bắt giữ.

Sáng cùng ngày, nhận được tin báo từ người dân có hai người vừa trộm chó đang chạy xe tẩu thoát về hướng đường ĐT 743. Lập tức tổ tuần tra Công an phường Bình Hòa đuổi theo và phát hiện hai nghi can có đặc điểm nhận dạng như mô tả.

Bị phát hiện, chúng rồ ga bỏ chạy. Trên đường truy đuổi, nghi can ngồi sau liên tục ném ớt bột về phía lực lượng truy bắt. Sau hơn 4 km truy đuổi, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 nghi can cùng tang vật.



Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vừa mới đi trộm chó về. Trong bao tải có hai con chó mới chết, đã bị dán kín miệng. Trên chiếc túi đối tượng mang theo có bình chích điện, bả chó, ớt bột…

Hai nghi can trộm chó được hơn hai năm nay ở khu vực quận Thủ Đức, quận 9 (TP.HCM), thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An (Bình Dương).