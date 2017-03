Nghi vấn một học sinh bị bắt cóc rồi bỏ bao tải trôi sông

Ngày 9-3, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã xác định được danh tính em học sinh bị giết rồi trói bỏ trong bao tải thả trôi sông. Theo đó, nạn nhân được xác định là Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi, học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6). Từ thông tin gia đình nạn nhân trình báo, nhiều khả năng Đạt bị người lạ mặt bắt cóc tống tiền 600 triệu đồng nhưng không thành nên ra tay sát hại.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, trước đó ngày 6-3, tại khu vực cầu Cảng, quận 7, người dân phát hiện một thi thể bị giết bỏ trong bao tải. Cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được người dân phát hiện với các đặc điểm nhận dạng là mặc áo có logo Trường Ngô Gia Tự, đeo dây chuyền màu đen có mặt hình Phật màu xanh ngọc… Sau đó, anh Lưu Nguyên (ngụ quận Bình Tân) đã liên hệ với PC45, cho biết anh cũng có con trai bị mất tích với các đặc điểm nhận dạng giống hệt nạn nhân. Đến sáng 9-3, qua kết quả giám định ADN, cơ quan điều tra đã xác định thi thể nạn nhân chính là con trai của anh Nguyên.

Gia đình anh Nguyên cho biết tối 26-2, Đạt đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6 như thường lệ. Khoảng 22 giờ cùng ngày chưa thấy Đạt về, gia đình liên lạc thì được một người lạ mặt trả lời lớp Đạt đang tổ chức đi chơi ở quận Bình Thạnh. Sau đó gia đình nhiều lần liên lạc lại thì máy điện thoại của Đạt đã tắt nguồn.









Chiếc áo và sợi dây chuyền Đạt đeo trên cổ khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Tiếp đó, sáng hôm sau (27-2), gia đình tiếp tục gọi vào số của Đạt và lại có một người đàn ông lạ bắt máy. Lần này kẻ lạ mặt tuyên bố đã bắt cóc Đạt, yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền để chuộc và đe dọa nếu trình báo công an thì sẽ sát hại Đạt. Không lâu sau, từ số máy của Đạt, người nhà nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn bị 500 triệu đồng trong vòng 12 tiếng đồng hồ và không được làm lộ. Ngay sau đó, gia đình anh Nguyên đã đến Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân trình báo. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, kẻ lạ mặt lại dùng số máy của Đạt nhắn tin cho gia đình yêu cầu đúng một giờ sau phải mang 500 triệu đồng đến ngã tư Hàng Xanh thì sẽ trả tự do cho Đạt.

Tuy nhiên, vì không có tiền nên gia đình anh Nguyên cho biết đã nhắn tin năn nỉ kẻ lạ mặt cho thêm thời gian để chuẩn bị tiền. Đáp lại, kẻ lạ mặt cũng đồng ý và tăng mức tiền chuộc lên 600 triệu đồng, đồng thời cảnh báo nếu kéo dài thời gian thì giá tiền chuộc con cũng sẽ tăng lên theo từng ngày. Những ngày sau đó, giữa gia đình nạn nhân và kẻ lạ mặt vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với các nội dung thương lượng về số tiền chuộc.

Bất ngờ sáng 3-3, gia đình anh Nguyên nhận được tin nhắn từ số SIM khuyến mãi với nội dung cho biết Đạt là người dựng lên màn kịch để tống tiền gia đình, vì sợ bị công an phát hiện nên Đạt sẽ đi xa. Nhận được tin nhắn này, gia đình anh Nguyên liên tục nhắn tin, gọi điện thoại nói sẽ tha thứ lỗi lầm, khuyên con trở về nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Ngoài ra, gia đình anh Nguyên cho biết thêm vào ngày 25-2, trước khi bị mất tích một ngày, Đạt có đi uống nước với một người bạn đến khoảng 23 giờ đêm mới về nhà trong tình trạng như người say rượu.

Công an quận Bình Tân xác nhận có nhận được thông tin trình báo của gia đình anh Nguyên về việc Đạt bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Hiện nay Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng PC45 ráo riết điều tra về nghi vấn Đạt bị những kẻ bắt cóc tống tiền sát hại.

HOÀNG TUYẾT