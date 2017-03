Người chồng ác thú với vỏ bọc trí thức

Từ khi Lý vào viện, bà Tuyên không dám rời con nửa bước. Tâm lý người mẹ nghèo không yên khi chứng kiến những cảnh quá man rợ mà thằng con rể đã gây ra. Ngày Lý còn chưa về nhà chồng bà nâng niu, chăm bẵm con là thế. Vậy mà giờ đây bà phải nhìn đứa con xanh xao, yếu ớt nằm miên man trên giường bệnh, chốc lại co rúm vì sợ hãi trong cả giấc mơ. Nó như ngàn mũi dao sắc lẹm cứa vào ruột gan của người mẹ già.

Bà Tuyên kể, cách hôm con gái nằm viện khoảng 1 tuần bà bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại của Thịnh với nội dung: “Bà đến mang xác con gái bà về. Không đến 7h sáng ngày mai tôi vứt nó ra đường và gọi Công an”. Trong lúc hoảng sợ bà chỉ kịp nói với con rể: “Thôi con ơi, con đừng giận quá mất khôn… Rồi khoảng 16h30 tôi lại nhận được một cuộc điện thoại nữa của Thịnh với nội dung: “Thôi bà đi đi cho kịp”.

Ngay sau cuộc điện thoại đó, bà Tuyên hộc tốc bắt xe lên Phúc Yên và nhờ con gái út chở đến nhà con rể. Biết mẹ vợ đã đến, Thịnh bắt bà Tuyên phải quỳ từ ngoài cổng thì mới được vào nhà. Trước thái độ đó bà Tuyên van vỉ: “Thôi con ơi cho mẹ vào, không hàng xóm người ta cười cho…” nhưng Thịnh không hề lay chuyển. Chỉ đến khi em trai của Thịnh là Nguyễn Văn Thiệu cầm búa đập khóa thì bà mới vào được. Vào được nhà, bà Tuyên tiếp tục bị Thịnh bắt quỳ xuống thì anh ta mới nói chuyện nếu không sẽ đuổi bà ra khỏi nhà. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong gia đình “thông gia”, bà Tuyên ngậm đắng nuốt cay, vì sự an toàn của con gái mà phải quỳ gối trước mặt con rể và gia đình “thông gia”.

Lần thứ 2, bà Tuyên lại được gọi lên nhà Thịnh với thông điệp: “Lên ngay và không có ai đi cùng”. Lên tới nơi, Thịnh tụt ngay quần áo của vợ cho bà Tuyên xem “chiến tích” rồi tiếp tục bắt bà phải xem đoạn video quay lại cảnh Thịnh tra tấn vợ. “Tôi như đứt từng khúc ruột khi xem lại cảnh con gái mình phải quỳ, phải bò và chịu làm nhục ra sao” - Bà Tuyên kể trong nước mắt.

Nhà chồng nói gì?

Dù tới thời điểm này Nguyễn Tiến Thịnh đã bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích nhưng tất cả các thành viên trong gia đình anh ta đều một mực đổ lỗi cho chị Lý. Họ nói rằng, nguồn cơn của hành vi bạo hành vợ của Thịnh là do Thịnh phát hiện ra chị Lý vẫn thường xuyên nhắn tin, chát chít với một người đàn ông ở nước ngoài. Rồi họ còn nói, chị Lý đi xuất khẩu lao động mới chưa đầy ba tháng thì người quen của gia đình đã nói Lý có quan hệ bất chính. Nhưng do gia đình đều là người có học nên đã bỏ qua lỗi lầm cho chị Lý.

Bà Vui (mẹ chồng của chị Lý) nói: “Từ trước tới giờ gia đình tôi sống rất hòa thuận, gia giáo, chưa từng có chuyện cãi cọ bao giờ. Chỉ đến khi thằng Thịnh phát hiện ra vợ nó có quan hệ bất chính thì nó sinh ra cục tính. Bị vợ phản bội ai chả tức nên nó đánh vợ cũng là điều dễ hiểu thôi mà”.



Đôi mắt bà Tuyên sưng húp vì khóc thương con.

Khi chúng tôi hỏi bà Vui về việc Thịnh có bồ hay không thì nhận được câu trả lời là: “Có lần Lý đọc được tin nhắn của cô A là hàng xóm nhắn tin cho Thịnh nhưng cũng chỉ là quan hệ công việc thôi. Vì thằng Thịnh nhà tôi làm quản lý nhân sự của Công ty Toyota Việt Nam nên thỉnh thoảng vẫn phải đưa nhân viên đi khám sức khỏe. Chuyện hết sức bình thường mà Lý cũng ghen lên rồi nhờ cả bạn bè cắt tóc, xúc phạm người ta”. Không chỉ ra sức bảo vệ con trai và đổ lỗi cho con dâu mà những người trong gia đình bà Vui còn cho rằng những tấm ảnh chị Lý chụp lại ở viện không chứng minh được điều gì. Thậm chí người ta có thể dùng photoshop để bôi đậm những vết thương.





Theo bà Nguyễn Kim Toan - Phó Chi hội Phụ nữ tổ 5, phường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên) cho biết: “Thịnh là người hiền lành, ít va chạm, không rượu chè, chưa từng có tiền sử gây gổ đánh nhau. Khi nghe tiếng kêu của Lý hàng đêm chúng tôi đã qua nhà hỏi nhưng bà Vui - mẹ của Thịnh nói đó chỉ là 2 vợ chồng giận dỗi thông thường, cãi vã đơn thuần chứ không xảy ra đánh nhau hay hành hạ gì”.

Trao đổi với bác sĩ Hoàng Văn Chiến, Trưởng khoa ngoại chấn thương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Ông cho biết, tình trạng vết thương ngoài da và tinh thần của chị Lê Thị Lý rất nghiêm trọng. Theo giám định của Công an thị xã Phúc Yên thì chị Lý bị mất 17% sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Tỵ - Tổ trưởng tổ dân phố số 4 cho biết: Sự việc diễn ra trong ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm nên không ai phát hiện. Có người đã từng nghe tiếng kêu trong đêm nhưng không biết từ đâu. Chỉ khi nạn nhân thoát được ra ngoài, tôi đã phát hiện ra mẹ của Nguyễn Tiến Thịnh đem nhiều bọc vải vụn vứt đi. Người dân khu vực này vô cùng phẫn nộ trước hành động của Thịnh.

Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hùng Vương cho biết, ngay khi nhận được đơn phản ảnh của chị Lý, UBND đã chỉ đạo Hội Phụ nữ, Công an phường xuống xác minh để giải quyết vụ việc. Lãnh đạo Công an phường Hùng Vương cho biết thêm, đã lấy lời khai của hai bên liên quan, vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên hồ sơ đã được chuyển lên Công an thị xã Phúc Yên giải quyết.