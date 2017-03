Người đàn ông mang can nhựa đựng nước đi cướp tiệm vàng

Chiều 16-11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tiến hành trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy bắt người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm can nhựa xông vào tiệm vàng Kim Phát, đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) đe dọa đốt tiệm nếu không đưa 200 triệu đồng.



Tiệm vàng - nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan công an bước đầu nhận định người này từng vào tiệm vài lần và có biểu hiện không bình thường. Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết can nhựa mà người đàn ông đe dọa dùng đốt tiệm chỉ chứa nước lã.



Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin , 9 giờ 30 sáng 16-11, hai người đàn ông điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng Kim Phát trên đường Nguyễn Sơn. Sau đó, một người khoảng 40 tuổi, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xách can nhựa đi vào tiệm, một người đứng bên ngoài đợi.

Người đàn ông này quăng tờ giấy trước mặt bà chủ có ghi nội dung: "Xin 200 triệu đồng, nếu không sẽ đốt tiệm".

Chủ tiệm hoảng loạn, năn nỉ người đàn ông và bấm chuông báo động phía dưới. Nhiều người nhà của chủ tiệm trên nhà chạy xuống, hai bên có giằng co và người đàn ông đã vứt can nhựa lại hiện trường rồi bỏ chạy. Người đàn ông đứng đợi ngoài cửa hàng cũng rời đi.

Được biết cửa hàng bình thường vẫn có bảo vệ nhưng hôm nay nghỉ. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai và truy xét nghi can.