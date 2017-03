Người đàn ông tự thiêu ở công viên ngay trung tâm Sài Gòn

Công an quận 3 (TP.HCM) đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông vào rạng sáng 27-4 tại công viên gần chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám.

Hiện trường nơi người đàn ông tự thiêu.

Khoảng 0 giờ 10 ngày 27-4, một số người dân chứng kiến một người đàn ông có dấu hiệu tự châm lửa đốt, bốc cháy ở khu vực công viên nên cấp báo với Công an phường 11, quận 3. Công an phường nhanh chóng đến hiện trường, tuy nhiên do lửa cháy quá nhanh nên khi công an dập tắt được lửa thì người đàn ông đã tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa, bên cạnh có một can nhựa vẫn còn sót lại mùi xăng dầu. Tại hiện trường, công an ghi nhận có một đôi dép nhựa bên trong có để tờ giấy ghi nhiều tâm sự trước khi từ giã cuộc sống.

Được biết nội dung trong tờ giấy người đàn ông ghi do cuộc sống có nhiều bất hạnh, khổ đau như là người ở quê đến TP.HCM không có tiền mà còn bị bệnh ung thư giai đoạn cuối...

Ngoài ra, tại hiện trường, công an còn thu giữ được nhiều vật chứng khác có liên quan đến việc tự thiêu của người đàn ông như hộp quẹt, thuốc trị bệnh…

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục có liên quan để giải quyết vụ việc.