Người nước ngoài trộm cước viễn thông

Ngày 21-5, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Giao Linh (27 tuổi, trú tại 17/33 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng) có hành vi trộm cước viễn thông quốc tế. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một số thiết bị kết nối các cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam cùng một số tài liệu có liên quan. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã bắt một đối tượng người nước ngoài là Hà Minh (23 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Nguyễn Duy Khánh (23 tuổi, ngụ tại 10/186 Hai Bà Trưng, Hải Phòng). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 1-2008 Hà Minh cùng với Nguyễn Giao Linh thuê hai địa điểm tại Hải Phòng, hợp đồng với Bưu điện Hải Phòng lắp đặt 48 máy điện thoại cố định không dây (G-Phone). Với các thiết bị chuyển tiếp tự lắp đặt, bọn chúng chuyển cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam thành cuộc gọi trong nước. Ước tính sơ bộ, thiệt hại gây ra cho ngành viễn thông là gần 1,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.