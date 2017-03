Người quay clip công an đánh bạc tại trụ sở xin ra khỏi ngành

Người đàn ông đeo kính là ông Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ đánh bạc trong trụ sở Công an phường Trần Phú (TP Hải Dương), chiều 25-2, Đại tá Hoàng Đức Thúy, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương, cho biết: Công an tỉnh Hải Dương sẽ kỷ luật ba người tham gia đánh bài và người quay clip về vụ việc đánh bài tại trụ sở Công an phường Trần Phú.



Đại tá Thúy cho hay ngay khi có thông tin về vụ đánh bạc tại trụ sở Công an phường Trần Phú, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an TP Hải Dương xác minh nội dung vụ việc.

Kết quả bước đầu xác định vào giữa tháng 1-2016 (chưa xác định được ngày cụ thể), tại trụ sở Công an phường Trần Phú đã xảy ra vụ việc đánh bài. Tham gia cuộc chơi gồm bốn người: Trung tá Phạm Thanh Giang (SN 1968, Trưởng Công an phường Trần Phú); Thiếu tá Lê Tiến Dũng (SN 1977) và Trung úy Trịnh Văn Thiêm (SN 1986) đều là cán bộ Công an phường Trần Phú. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Sỹ Hùng, Trưởng khu dân cư số 9, phường Trần Phú.

“Các cán bộ công an phường Trần Phú có thừa nhận việc đánh bài nhưng không thừa nhận việc đánh bài sát phạt nhau bằng tiền mà được thua rủ nhau đi ăn đêm”- Đại tá Thúy cho hay.

Cũng theo thông tin từ Đại tá Thúy, ngày 19-2, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với ba cán bộ công an nêu trên để phục vụ công tác xác minh. Sau khi xác định rõ sai phạm, Công an tỉnh Hải Dương sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đại tá Thúy cũng cho biết thêm người quay clip vụ việc cũng là một công an phường Trần Phú, đã có đơn xin ra khỏi ngành do nợ nần, tuy nhiên công an tỉnh chưa ký quyết định xuất ngũ. Người này đã thừa nhận việc quay clip cho sinh động. Tuy nhiên, người đăng lên mạng lại là người khác và người này chưa thừa nhận mình là người đăng clip.

Như đã thông tin, ngày 16-2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài gần một phút có tiêu đề “Trưởng công an phường Trần Phú - TP Hải Dương đánh bài tại trụ sở cơ quan”. Đoạn clip ghi lại cảnh bốn người đàn ông mặc quần áo dân sự ngồi đánh bài ăn tiền trong một căn phòng có tấm biển ngành công an và dòng chữ ghi rõ hàm, tên, chức danh trưởng Công an phường Trần Phú.

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Hải Dương đã đình chỉ công tác một tháng đối với Trung tá Phạm Thanh Giang - Trưởng Công an phường Trần Phú, TP Hải Dương và ba cán bộ, chiến sĩ liên quan.

Cơ quan công an cũng xác định được danh tính người quay và phát tán đoạn clip và người này cũng sẽ bị xử lý vì vi phạm điều lệnh và quy định ngành. " Lẽ ra khi phát hiện những sai trái của cán bộ trong ngành, người này phải tố cáo theo đúng quy định chứ không được cư xử như thế. Việc xử lý này không phải trù dập người tố cáo tiêu cực trong ngành công an”- Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh trên Pháp Luật TP.HCM ngày 24-2.