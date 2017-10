Người tâm thần 2 lần đốt tiệm bánh hàng xóm

Theo ông Thọ, khoảng 1 giờ sáng 10-2-2014, kẻ xấu phóng hỏa thiêu rụi tiệm bánh của ông, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Trong khi Công an quận Thốt Nốt điều tra chưa rõ ai là thủ phạm thì hơn một năm sau, tiệm bánh lại tiếp tục bị kẻ gian phóng hỏa. Lần này người dân phát hiện Khổng Sĩ Quân, con của chủ tiệm bánh kế bên, là người phóng hỏa.



Thụ lý vụ án hủy hoại tài sản, công an xác định Quân là thủ phạm của hai lần phóng hỏa trên. Tuy nhiên, qua giám định tâm thần, người này bị tâm thần trước, trong và sau khi phạm tội thể rối loạn nhân cách thực tổn, động kinh toàn thể vô căn. Đương sự phạm tội trong cơn xung đột của bệnh, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý. Vì vậy công an đã đưa Quân đi điều trị bắt buộc. Công an cũng hướng dẫn ông Thọ khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo quy định, luật không truy cứu trách nhiệm hình sự người tâm thần gây án. Về dân sự, giám hộ của người tâm thần có trách nhiệm bồi thường. Ông Thọ có quyền yêu cầu cha mẹ của Quân bồi thường phần này…