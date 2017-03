Nhiều siêu xe “dính” nghi án buôn lậu

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang tạm giữ một số lượng lớn siêu xe trị giá hàng trăm tỉ đồng để điều tra, làm rõ nghi vấn buôn lậu.

Theo ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP Đà Nẵng), hiện tại cảng đang tạm giữ 14 xe ô tô các loại, được nhập về từ năm 2013. Trong đó có lô hàng gồm năm chiếc xe Lexus của Công ty Phương Nam (trụ sở tại TP.HCM) nhập khẩu theo diện xe của Việt kiều hồi hương, bị tạm giữ từ đầu năm 2013 đến nay. Cũng theo ông Lãng, hiện có một số đơn vị, doanh nghiệp xin làm thủ tục tái xuất nhưng còn phải chờ ý kiến của Tổng cục Hải quan mới quyết định.





Siêu xe Lexus bị Công an TP Đà Nẵng tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: LT

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đang tạm giữ 15 siêu xe các loại để điều tra, làm rõ nghi vấn buôn lậu, trốn thuế. Hầu hết các xe này mang biển số ngoại giao. Trước đó, vào tháng 10-2013, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ bảy chiếc siêu xe mang nhãn hiệu Bentley, BMW, Lexus… trị giá khoảng 30 tỉ đồng. Qua kiểm tra, số xe này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chuyển sang cơ quan điều tra. Phía công an đã phát thông báo mời các chủ xe đến nhận nhưng không ai đến. Theo điều tra ban đầu, số xe này thuộc diện tạm nhập miễn thuế (đối với người nước ngoài và nhân viên ngoại giao) được chuyển nhượng trái phép, sử dụng sai mục đích… Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát hiện hai xe ô tô hiệu BMW (serie 7 loại năm chỗ) mang biển số 51A-592.47 và ô tô Lexus LX 470 màu đen (loại bảy chỗ) biển số 51A-646.51 không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, nghi là hàng nhập lậu.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang lên kế hoạch, làm văn bản gửi trình các cơ quan liên quan để bán đấu giá một số siêu xe bị “treo” quá thời hạn quy định, không có ai đến nhận.

LỆ THỦY