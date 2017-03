Nhiều uẩn khúc trong vụ 50 côn đồ hành hung ông già 65 tuổi

Đây là thông tin từ Đại tá Đỗ Long Vân, Chánh văn phòng công an tỉnh Hải Dương về vụ việc côn đồ đến nhà ông Trần Minh Đố ở Thái Thịnh.

Ngõ nhà ông Đố.

Ông Trần Văn Đố khai nhận với cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 10 đối tượng vào nhà đánh đập, chém ông nhưng không có tiếng súng nổ. Trong thời điểm xảy ra vụ việc, con dâu ông Đố là chị Bảng đi cùng Hồ Văn Hiền xuống nhà bà dì ở Hải Phòng chơi, không có nhà, không biết vụ việc. Còn đối tượng Vũ Thế Thiện đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Công an mới triệu tập được chị Bảng, Giám đốc Công ty Nam Dương Nguyễn Văn Mười; Giỏi, Hồng và một số người khác có liên quan lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Công an cũng chưa tạm giữ đối tượng nào. Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Kinh Môn nhanh chóng điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các đối có liên quan đến vụ hành hung, truy sát ông Đố ra đầu thú.

Cũng theo đại tá Đỗ Long Vân, nhóm đối tượng vào nhà ông Đố không hề mang theo súng. Còn phương tiện thu giữ được ở khu vực cổng nhà ông Đỗ là xe của công ty Nam Dương.

Một lãnh đạo xã Thái Thịnh cho biết “Tôi nhớ, tối hôm xảy ra sự việc, lúc đó xã đang chuẩn bị liên hoan cho đội bóng vừa kết thúc thi đấu. Đang chúc mừng thành tích giao hữu bóng đá của xã, bất ngờ chúng tôi nhận được tin báo của người dân, nhà ông Trần Minh Đố, thôn Tống Xá bị một dàn xe ô tô chở theo “đầu gấu” tấn công tại nhà và bị chém thương rất nặng. Thấy vậy, tất cả anh em quân dân, công an xã và lãnh đạo, cán bộ xã đang dự tiệc đều bỏ hết, chạy về phía nhà ông Đố. Khi chúng tôi đến, chỉ thấy người nhà ông Đố đang hốt hoảng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở BVĐK huyện gần đó. Tiến hành rà soát xung quanh, lực lượng công an xã phát hiện có 1 chiếc xe ô tô con màu trắng đỗ ở ngoài cổng nhà nạn nhân, trong xe có 2 thanh niên đang nói với nhau “ Đã đón được người rồi. Chạy đi!”. Thấy hai người lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan tới vụ án vừa xảy ra, đồng chí phó công an xã Đinh Văn Hào chỉ huy lực lượng thu giữ phương tiện để làm rõ. Bị chặn xe, một đối tượng trong xe liền nhấn ga bỏ chạy thì bị đồng chí Hào rút súng bắn cảnh cáo, yêu cầu dừng xe. Về sau, khi thu giữ được phương tiện trên, chúng tôi mới biết chiếc xe đó là của công ty Nam Dương”.

Về tiếng súng nổ phía nhà ông Đố, vị lãnh đạo xã cho hay: “Những người chứng kiến sự việc trên đều khẳng định nhóm côn đồ có mang theo 3 khẩu súng ngắn và đe dọa giết ông Đố”.

“Kể từ lúc xảy ra vụ án hành hung tấn công ông Đố tại nhà riêng, cả xã như bất an vì chưa khi nào họ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng gần 50 tên côn đồ xăm trổ đầy người, đi gần chục chiếc xe ô tô, phóng bạt mạng vào ngõ xóm và mang theo hung khí hành hung người dân lương thiện. Lúc thấy dàn xe ô tô phóng ầm ầm vào làng, người dân và trẻ nhỏ đang đi đường sợ quá phải tạt vào hai bên lánh nạn. Đến giờ, một tuần trôi qua nhưng sự lo lắng vẫn bao trùm khắp ngõ xóm”, vị lãnh đạo bức xúc thốt lên. Bản thân vị lãnh đạo xã này cũng rất sợ đám côn đồ này hành hung mình khi mình cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, nạn nhân Trần Minh Đố đã dần hồi tỉnh. Ông Đố cho biết “ Sức khỏe của ông vẫn chưa được tốt. Kể từ lúc xảy ra chuyện đối với ông, phía thông gia (nhà vợ Dũng) và cô con dâu Trần Thị Bảng vẫn chưa ghé thăm. Cũng từ Tết đến giờ, ông cũng chưa thấy mặt mũi con dâu đâu. Về thông tin cho rằng, vợ Dũng là người có vai trò tích cực trong việc dàn trận dằn mặt nhà chồng, ông Đố cười buồn không nói.”.

Theo nguồn tin riêng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án gây xôn xao dư luận vừa qua là do trong quá trình chung sống, Dũng phát hiện vợ mình là Trần Thị Bảng có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông tên Thêm (chủ công ty Nam Dương). Bực tức vì vợ ngoại tình, Dũng kiên quyết không cho vợ tiếp tục làm cung cấp nông sản, đồng thời bỏ về nhà bố đẻ sống. Trước khi xảy ra vụ việc ông Đố bị hành hung, giữa Dũng và vợ có xảy ra trận cãi vã lớn. Vợ Dũng còn thách thức, cảnh báo: “Mạng anh chỉ đánh rồi đền tiền trăm triệu thôi”.