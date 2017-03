Nổi máu “hoạn thư”, vợ đâm chồng 3 nhát dao chí mạng

Thông tin từ cơ quan Công an xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 21h ngày 7/10, anh Lý Kim Ka (41 tuổi, ngụ xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) đi nhậu về. Khi đó Trần Thị Hương (39 tuổi, là vợ của anh Ka) tưởng chồng mình đi hát karraoke với “bồ nhí” nên nổi cơn ghen.

Trong lúc hai bên xảy ra cãi vã, bất ngờ Hương lấy dao đâm anh Ka 2 nhát trúng ngực. Bị thương nặng, anh Ka ngã sấp xuống nền nhà, chưa dừng lại ở đó Hương tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào mông chồng. Nghe tiếng kêu la, mọi người xung quanh đã chạy đến kịp thời can ngăn và đưa anh Ka vào bệnh viện cấp cứu. Theo Khuất Hậu (Dân trí)