Nóng: Truy bắt nhóm thanh niên cướp xe hơi, bắt cóc hai cha con

Được biết thời điểm trên anh P., một chủ khách sạn ở Tân Tiến, La Gi chở con khoảng ba tuổi đi học bằng xe hơi đời mới loại bốn chỗ.



Khi xe anh P. vừa dừng xe thì bất ngờ một xe bảy chỗ cúp đầu, trên xe khoảng sáu thanh niên lao xuống khống chế cướp tay lái chở luôn hai cha con anh Phong về hướng TP.HCM.

Công an thị xã La Gi đang truy đuổi và phong tỏa hai đoạn đường QL1 và QL55.



Nhà hàng của anh P. vừa bị bắt cóc cùng con Được biết anh P. sinh năm 1980 là chủ nhà hàng khách sạn người bị bắt cùng con

Một nguồn tin cho hay vụ việc có dấu hiệu siết nợ liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá cực lớn.



Trường mẫu giáo nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, 14g ngày 26/8, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an thị xã La Gi cho biết, hoàn toàn không có vụ “bắt cóc” xảy ra như người dân nhầm tưởng rồi trình báo mà thực tế hoàn toàn khác.

Cụ thể Công an TP Hà Nội có mở một chuyên án liên quan đến đường dây làm giả con dấu dính líu đến nhiều đối tượng trong cả nước. Do tính chất bí mật của chuyên án nên nhóm trinh sát không phối hợp với công an địa phương mà đã mật phục cạnh trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (La Gi) đưa cha con ông Phong sang xe hơi đi theo hướng QL55 về TPHCM.

Do người dân địa phương tưởng nhầm là bắt cóc nên báo cho Công an địa phương triển khai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an chốt chặn truy bắt.

Qua xác minh, C45 đã làm rõ vụ việc trên. Tuy nhiên việc nhóm trinh sát bắt giữ ông Phong cùng con khiến cho người dân hiểu nhầm, gây xôn xao dư luận là cách xử lý chưa tốt lắm về nghiệp vụ. Mặc dù khi đưa cha con ông Phong lên xe, trinh sát đã cho ông Phong gọi về nhà thông báo.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang yêu cầu những người có liên quan tường trình lại sự việc.