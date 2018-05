Nữ công an quận 3 đã tìm ra băng cướp đâm chết hiệp sĩ

Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định sau khi sự việc xảy ra có người dân tới báo rằng thấy dấu máu và tụ tập đông người, nghi có đánh nhau. Cán bộ Công an phường 2 trả lời rằng đang chốt giữ, không đến hiện trường nên có cử bảo vệ dân phố chạy đến Công an phường 10, quận 3 thông báo nhưng khi đến thì công an phường này đã biết sự việc và triển khai. Do đó, công an phường đã làm đủ chức trách của mình.



Tướng Phan Anh Minh cho biết vụ trộm đâm hiệp sĩ chỉ diễn ra trong vòng 13 giây. Ảnh chụp tại cuộc họp báo sáng 15-5. Ảnh: LÊ THOA

“Dữ liệu ghi hình cho thấy trong vụ này, hiệp sĩ đuổi bắt hai lần ở hai phường: Phường 13, quận 10 và phường 10, quận 3 tổng cộng chỉ có 13 giây. Đòi hỏi can thiệp kịp thời để giảm hậu quả là chuyện khó thực hiện được. 13 giây đó chỉ cần ba câu nói là thực hiện xong rồi” - tướng Minh tiết lộ.

Tướng Phan Anh Minh cho biết phụ trách tiếp nhận và điều tra ban đầu sự việc cướp xe đâm chết hiệp sĩ là một nữ phó trưởng Công an quận 3 phụ trách công tác điều tra và phòng chống tội phạm. "Chị có con nhỏ nhưng nửa tháng nay khi xảy ra vụ đánh nhau ở đường Hoàng Sa đến khi xảy ra vụ án mạng hiệp sĩ lần này thì gần như không gặp mặt con mình, rất ít về nhà" - ông Minh cho hay.

"Khi xảy ra sự việc cướp đâm chết hiệp sĩ ở phường 10, quận 3 thì nữ công an liên tục tham gia vào truy xét. Chính chị là người phát hiện băng nhóm này có một số đối tượng đã bị bắt ở quận Tân Bình, quận 12, Hóc Môn trước đây.

Ngay trong đêm sự việc xảy ra, chị đã tổ chức trích xuất, đưa các đối tượng bị bắt ở công an các quận ra xét hỏi và đã thu thập được những thông tin hết sức quý giá để xác định các đồng bọn còn bên ngoài có khả năng gây ra vụ án đâm chết hai hiệp sĩ là ai" - ông thông tin.

Tướng Phan Anh Minh cũng tiết lộ nhóm hiệp sĩ do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng đã từng bắt được hai đối tượng trong băng nhóm trộm cắp của Tài “mụn”.

Nhóm này có bốn đối tượng. Hai đối tượng trước đó đã bị nhóm hiệp sĩ bắt tại phường 15, quận Tân Bình và ở huyện Hóc Môn vào ngày 31-3 và 2-4. Tuy hiện vụ trộm xảy ra ở quận 12 nên Công an quận 12 đang thụ lý.

Công an TP sẽ tập hợp những thành tích từ khi thành lập của nhóm hiệp sĩ để khen thưởng.