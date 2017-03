Nữ sinh lớp 8 bị sát hại, cướp tài sản

(PL)- Công an huyện Chợ Mới đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh An Giang xác minh, điều tra vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là em NTCH (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Mỹ An, huyện Chợ Mới).

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9 giờ sáng 21-6, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lây và chị Nguyễn Thị Cẩm Em (ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) khi đi khám bệnh về đến nhà thì phát hiện con gái là cháu NTCH nằm chết trong tình trạng lõa thể cùng với một vết cắt ngang cổ. Tại hiện trường hung thủ để lại con dao, chiếc điện thoại di động của cháu H. bị lấy mất. Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng… để điều tra và truy tìm hung thủ. G.TUỆ