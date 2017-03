Ô sin giúp việc 1 buổi, chủ "mất" hơn 100 triệu

Nữ ô sin Trần Thị Thảo Nhi cùng số tiền CQĐT thu lại được sau khi bị bắt Theo hồ sơ của CQĐT, trưa ngày 23/7 con của cụ bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi) trở về nhà tại địa chỉ 102/19 đường số 4, KP3 phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thì phát hiện mẹ đang bị sốc nặng nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.



Ngay sau đó gia đình phát hiện toàn bộ số vòng, vàng trang sức cùng tiền mặt (tổng cộng trị giá khoảng 105 triệu đồng) bị mất trộm và người nữ giúp việc nhà vừa thuê lúc sáng cũng biến mất.



Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an địa phương và Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an quận Thủ Đức. Tuy nhiên do lai lịch đối tượng rất mơ hồ, khi chủ nhà đọc thông tin tìm người giúp việc trên 1 tờ báo và nhận vào làm không kiểm tra giấy tờ tùy thân, nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy bắt đối tượng.



Sau hơn 1 tháng ròng rã xác minh điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/8 lực lượng Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ đối tượng Nhi khi ả đang tá túc tại căn nhà trọ ở quận Gò Vấp “nghiên cứu” các báo đăng tin tìm việc để kiếm “con mồi” mới.



Theo đó, qua thông tin tìm người giúp việc trên báo M.B, đồng thời nắm rõ bà Liên già yếu và chỉ ở nhà một mình nên Nhi đến giúp việc chờ thời cơ gây án.



Sau khi nhận việc vài giờ, thấy bà Liên nằm ngủ phía trước nhà, Nhi đã dùng dao cạy tủ lấy số tài sản gồm nhiều vòng, vàng và số tiền mặt hơn 10 triệu. Ngay sau đó đối tượng bỏ trốn và đem vàng đi bán tại chợ Dĩ An được gần 100 triệu đồng.



Hiện CQĐT chỉ mới thu lại của Nhi số tiền hơn 17 triệu đồng, số còn lại đối tượng này đã cùng chồng tiêu xài và trả nợ.



Bước đầu Công an quận Thủ Đức nhận định, đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp bằng thủ đoạn giả giúp việc nhà để trộm cắp tài sản. Vì vậy, để mở rộng công tác điều tra, Công an quận Thủ Đức kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Trần Thị Thảo Nhi với thủ đoạn tương tự, hãy liên hệ với Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức theo số điện thoại 08-38972019 để cung cấp thông tin.