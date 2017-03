Phá cửa xe hơi đâm vào lan can cầu để cứu tài xế

Vào thời điểm nêu trên, xe ô tô con Hyundai i10 màu trắng mang BKS 37A–156.38 do anh Nguyễn Văn Đồng (26 tuổi, trú ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng TP Vinh - Hà Nội đã đâm vào lan can cầu.



Hiện trường vụ tai nạn.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe ô tô con bị nát hỏng, hai ống thép của lan can cầu đổ gãy. Chiếc xe quay ngược đầu lại, hai lốp trước bị nổ, cửa bên phải nát bét, kính chắn gió và một bộ phận vỡ nát.

Do tài xế bị mắc kẹt trong xe, người dân phải dùng thanh sắt cạy, phá cửa xe để đưa ra ngoài, chở đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Khi bị tai nạn túi khí của xe có bung ra, kim của công tơ mét trên xe chỉ số 120 km/giờ.



Chiếc túi khí có bung ra dính máu và kim đồng hồ chỉ vận tốc 120 km/giờ.

Vụ tai nạn khiến thông ùn ứ kéo dài. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CSGT Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.



Chiều tối cùng ngày, chiếc xe hư hỏng đã được cẩu khỏi hiện trường để giải phóng cầu, trách ách tắc giao thông kéo dài.