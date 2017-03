Phá đường dây bán phụ nữ sang TQ

Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự sáu nghi can trong đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc do Võ Thị Kim Trinh (ngụ khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) và Phạm Thanh Xuân (ngụ huyện Tân Châu) tổ chức.

Cất lưới tại sân bay

Sau một thời gian theo dõi nắm quy luật hoạt động, trưa 17-2, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, Công an quận Tân Bình (TP.HCM), Đồn Công an cửa khẩu và Cảng vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang Xuân đang làm thủ tục cho hai phụ nữ Việt Nam lên máy bay xuất cảnh sang Trung Quốc. Tiếp đó công an bắt, khám xét khẩn cấp đồng phạm gồm: Trinh, Nguyễn Bích Lành, Nguyễn Ngọc Điểu, Chung Ngọc Nghiệp và Lê Thị Não. Tang vật tạm giữ một đtdđ, ba hộ chiếu, ba vé máy bay, gần 500.000 đồng và các tài liệu, giấy tờ liên quan khác.

Liên quan đường dây này còn có Tiên (chưa rõ lai lịch, một người Việt Nam đang sinh sống ở Trung Quốc), Tiên đã móc nối với Trinh và Xuân để hình thành đường dây tuyển chọn, dụ dỗ, đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Tiên đưa cho Xuân và Trinh 50-100 triệu đồng để lo chi phí và thủ tục cho một phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Sau đó, Tiên tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ Việt Nam để bán “vợ” cho họ với giá hàng trăm triệu đồng/người.



Các nghi can trong đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Ảnh: KT

Hàng chục phụ nữ bị mua bán

Xuân và Trinh tổ chức các “chân rết” là Lành, Điểu, Nghiệp, Não đến các huyện Tân Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Châu Thành và TP Tây Ninh để tuyển chọn, dụ dỗ phụ nữ. Cả hai trả công cho các “chân rết” 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp trót lọt.

Đối với các cô gái trẻ nhẹ dạ, nhóm này hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm thuê lương cao hoặc sẽ giới thiệu chọn chồng trẻ, đẹp, giàu có. Nhóm của Xuân, Trinh còn hứa nếu các cô gái lấy được chồng thì gia đình sẽ được hưởng số tiền 25 triệu đồng. Ngoài ra, Xuân hứa lo thủ tục, vé máy bay nếu không chọn được chồng thì sẽ đón các cô gái về lại quê nhà mà không phải mất khoản tiền nào. Tin lời, nhiều nạn nhân đã sập bẫy để rồi khi đến nơi bị thu giữ hết các giấy tờ tùy thân và bị đưa đi bán cho đàn ông ở các vùng đồi núi Quảng Đông. Chịu không nổi cuộc sống khó khăn, đã có bốn phụ nữ bỏ trốn về Việt Nam tố cáo đường dây của Xuân, Trinh.

Qua điều tra ban đầu, đường dây của Xuân hoạt động từ tháng 5-2013 đến khi bị phát hiện đã bán trót lọt hơn hàng chục phụ nữ. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

N.ĐỨC - K.THỤC