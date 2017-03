Phá một đường dây ma túy liên tỉnh

Trùm đường dây này là Vũ Thị Yến (36 tuổi, quê Nam Định) bị bắt khẩn cấp. Trinh sát cũng bắt giữ ba người khác, gồm Trần Văn Quang, Trần Văn Hoàng và Trần Văn Thăng, trong đó Thăng đang trốn lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An do phạm tội mua bán ma túy. Tang vật thu giữ lúc bắt những người này là 100 gram ma túy.

Theo trung tá Tuấn, thường thì Vũ Thị Yến vận chuyển ma túy từ một số tỉnh phía bắc vào cất giữ tại nhà trọ của mình ở tỉnh Đồng Nai. Mỗi lần từ Bắc vào, Yến mang theo từ một đến hai bánh ma túy. Các đầu mối tiêu thụ mỗi khi cần chỉ gọi điện thoại là Yến chuyển hàng đến. Tiền lấy “hàng” mỗi lần khoảng vài chục triệu đồng.

Đường dây này trước đây do chồng Yến cầm đầu nhưng ông này đã bị bắt hơn một năm. Sau khi chồng bị bắt, Yến đứng ra trực tiếp điều khiển.

Ban giám đốc Công an TP đã gửi thư khen và thưởng nóng cho ban chuyên án hai triệu đồng.