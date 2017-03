Phá sòng bạc giang hồ Tây “thánh tướng”

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa triệt phá sòng bạc do Huỳnh Văn Thanh Tây (thường gọi là Tây “thánh tướng”) tổ chức. Sòng bạc được Tây điều hành hoạt động tại nhiều địa điểm ở phường 11 và phường 13, quận Bình Thạnh theo hình thức ăn thua bài cào ba lá. Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng nghi can có liên quan đến sòng bạc này đã được PC45 bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Sau một thời gian đeo bám, khoảng 22 giờ ngày 14-4, lực lượng trinh sát Đội 5 PC45 phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh ập vào nhà 348/83 Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh), bắt quả tang 27 người đang tổ chức sát phạt ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 60 triệu đồng, 1.000 đôla Mỹ, 400 đôla Canada, 100 đôla Úc, 20 bộ bài Tây, một thùng inox dùng để đựng tiền xâu cùng 22 ĐTDĐ của các con bạc.





Huỳnh Văn Thanh Tây (Tây “thánh tướng”) và các con bạc cùng tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bước đầu cơ quan công an làm rõ Tây “thánh tướng” không thường xuyên ra mặt mà thuê Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh (Đen), Phạm Ngọc Châu (có một tiền án) làm nhiệm vụ chia bài và lấy tiền xâu tại sòng. Cả ba được Tây trả công hằng ngày 300.000-400.000 đồng/người. Sau mỗi ván, nhà cái và con bạc thắng bạc phải nộp tiền xâu cho Hoàng, Vinh (Đen) và Châu. Trung bình mỗi ngày tiền xâu thu được khoảng 5-6 triệu đồng. Khi tiền xâu chất đầy rổ thì Hoàng cất tiền vào thùng inox khóa lại chờ Tây đến mở thùng lấy tiền.

Để tránh công an theo dõi, Tây thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức tại một trong ba nơi gồm nhà 348/38 Phan Văn Trị, một nhà không số trong hẻm 346 đường Phan Văn Trị (phường 11) và một nhà không số gần vựa ve chai trong hẻm 346 (phường 13).

Lời khai của các con bạc cho thấy sòng hoạt động từ 14 giờ đến tối cùng ngày, thu hút khoảng 20-30 con bạc chủ yếu là nữ đến sát phạt. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy làm nhà cái bỏ tiền ra trực tiếp ăn thua với con bạc. Thời điểm công an vào bắt quả tang, Thủy đang làm nhà cái, còn Hoàng đang chia bài và thu tiền xâu. Ngoài Tây “thánh tướng” có đến bốn tiền án, nhiều con bạc tại sòng cũng từng có nhiều tiền án, tiền sự như Nguyễn Hoàng Kiệt (ba tiền án), Hồ Trung Tín (một tiền án), Phạm Kim Thủy và Nguyễn Thị Kim Loan đều có một tiền sự.

HOÀNG TUYẾT