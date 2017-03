Phá trường gà, bắt giữ 25 người

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM đã bàn giao 25 nghi can cùng toàn bộ tang vật có liên quan về một trường gà vừa bị triệt phá trên địa bàn cho Công an huyện Bình Chánh điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, trường gà này do Nguyễn Ngọc Duy (38 tuổi, ngụ quận 1) cầm đầu tổ chức. Theo hồ sơ công an, Duy có hai tiền án về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích. Trường gà của Duy hoạt động từ đầu năm 2014 cho đến khi bị bắt. Để đối phó các cơ quan chức năng, Duy luôn di chuyển điểm đá gà ăn tiền xoay quanh địa bàn ấp 5, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Mỗi ngày trường gà này hoạt động từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều, trong khoảng thời gian này có trên dưới bảy độ gà với mức ăn thua từ 2 đến 5 triệu đồng. Sau mỗi trận gà, Duy lấy 10% tiền xâu của bên thắng, trung bình mỗi ngày Duy thu được trên dưới 2 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Duy - chủ trường gà và các con bạc bị bắt quả tang. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngoài ra, tại trường gà còn có Bảy Si (chưa rõ lai lịch) tham gia tích cực trong vai trò trọng tài, kéo cánh gà và ghi biện. Đồng thời, Bảy Si còn theo dõi những con bạc cá cược hàng xáo bên ngoài, nếu con bạc nào đá hàng xáo thắng cược thì phải nộp cho Bảy Si 5% tiền xâu. Số tiền xâu này Bảy Si phải chia đôi cho Duy.

Khoảng 12 giờ ngày 23-10, trường gà của Duy tổ chức tại bãi đất trống trước nhà số C13/C70 ấp 5, xã Bình Hưng. Lúc này có hai độ gà diễn ra, Duy thu được 400.000 đồng tiền xâu, khi độ gà thứ ba đang bắt đầu nghinh chiến thì lực lượng trinh sát Phòng PC45 phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 125 triệu đồng, bốn con gà, một cặp cựa kim loại, một cái cân, năm cuộn băng keo, 30 ĐTDĐ và bảy xe máy...

H.TUYẾT