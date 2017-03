Phó phòng Tài nguyên môi trường quận bị bắt tạm giam

Sáng 15-4, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng xác nhận với PV báo Pháp Luật TP.HCM về thông tin Công an quận Hồng Bàng đã bắt tạm giam phó phòng TN&MT quận. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra, phía cơ quan công an chưa có thông báo cụ thể.

Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, hai cán bộ bị bắt tạm giam là: Ông Nguyễn Hoàng Hiền (SN 1959, hiện là phó phòng TN&MT, nguyên là giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng) bị bắt tạm giam tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông Trần Hiếu (SN 1976, là chuyên viên phòng TN&MT) bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thì hành công vụ.



Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.