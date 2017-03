Quan hệ bất chính, chủ doanh nghiệp bị tống tiền 200 triệu đồng

Biết mối quan hệ bất chính của bị hại, Trần Ngọc Bình (SN 1976, ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long) đe dọa và lợi dụng tống tiền bị hại nhiều lần, với tổng số tiền lên đến 241 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Vụ tống tiền xảy ra gây xôn xao dư luận ở xã Thanh Đức (Long Hồ). Hiện, Công an huyện Long Hồ kết thúc điều tra vụ án và khởi tố Bình tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Long Hồ, vào khoảng tháng 4-2013, Bình đến quán nước giải khát trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4, TP Vĩnh Long) uống cà phê tình cờ gặp ông M. và bà V. cũng đang ngồi uống nước tâm sự.

Qua tìm hiểu, Bình biết 2 người có gia đình, con cháu đề huề mà có mối quan hệ tình cảm bất chính. Riêng ông M. là một chủ doanh nghiệp. Đang lúc “cháy túi” vì thua bài và đang cần tiền để sát phạt, Bình nghĩ cách tống tiền ông M.

Để thực hiện ý đồ, Bình dùng nhiều số điện thoại gọi vào máy của ông M. và đe dọa sẽ bắt cóc bà V. đưa đến nhà ông M. để cho vợ ông biết mối quan hệ tình cảm bất chính của 2 người, nếu không đưa tiền.

Ông M. sợ gia đình biết được chuyện tình cảm lăng nhăng của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng và danh dự, uy tín, công việc làm ăn nên ông M. chấp nhận “cống nạp” tiền theo lời yêu cầu của Bình. 2 bên thỏa thuận giao nhận tiền tại một quán cà phê khu vực xã Thanh Đức (Long Hồ).

Từ tháng 7/2013- đầu tháng 3/2014, Bình tống tiền nhiều lần ông M. và chiếm đoạt 211 triệu đồng. Ăn quen, khi Bình tiêu xài hết tiền là gọi điện thoại đe dọa ông M. để tống tiền.

Ngày 4/3/2014, cũng với chiêu đe dọa sẽ bắt cóc người tình đưa đến nhà ông M., Bình tiếp tục gọi điện thoại cho ông M. và yêu cầu đưa thêm 30 triệu đồng. Lần này, ông M. bình tĩnh hơn và tìm cách vạch trần bộ mặt tống tiền của Bình. Ông M. biết đưa tiền cho Bình lần này thì khi xài hết hắn ta cũng sẽ đe dọa tống tiền tiếp. Bởi thế, một mặt ông M. đồng ý theo yêu cầu của Bình và một mặt ông M. báo công an.

Đúng hẹn, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 4-3-2014, lực lượng công an “ém quân” xung quanh điểm hẹn ông M. giao tiền chờ “con mồi” đến. Bình đến vừa nhận tiền thì lực lượng công an xuất hiện. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bình tra tay vào còng.

Tại Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ, Bình thừa nhận hết hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông M. và số tiền 211 triệu đồng này Bình đã “nướng” vào cờ bạc hết sạch. Còn ông M. trình báo với công an bị Bình uy hiếp, đe dọa tống tiền nhiều lần và Bình chiếm đoạt số tiền lên đến 6 tỉ đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Long Hồ xác định bị can Bình cưỡng đoạt của ông M. số tiền là 241 triệu đồng (số tiền 30 triệu bắt quả tang trả lại cho ông M.). Số tiền 6 tỉ đồng ông M. đưa ra không có cơ sở chứng cứ. Hiện Công an huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Bình tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

May mắn cho ông M. là sớm nhận ra hành vi sai trái của mình và bình tĩnh tố giác Bình ra pháp luật xử lý. Có lẽ đây cũng là bài học khó quên đối với ông M., vì tình cảm lăng nhăng bên ngoài để bị lợi dụng, cưỡng đoạt số tiền lớn mà còn làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Đối tượng Trần Ngọc Bình nghề nghiệp không ổn định và có nhiều tiền án. Từ năm 1992- 2005. Bình 3 lần ra tòa lãnh án tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng mức án là 3 năm tù.

Lần vi phạm này Bình bị truy tố tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 135 BLHS có khung hình phạt từ 7- 15 năm tù.

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online)