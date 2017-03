Suýt mất 600 triệu đồng để trong cốp xe

Chiều 14-3, một nguồn tin cho biết Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ nghi can trộm 600 triệu đồng của chị NTT (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Hiện phía công an chưa tiết lộ danh tính nghi can và đang mở rộng điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng 14-3, do có ý định mua đất nên chị T. mang theo 100 triệu đồng đến Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Phú Quốc để rút thêm 500 triệu đồng từ người thân gửi.

Rút tiền xong, toàn bộ 600 triệu đồng được chị T. bỏ vào túi nylon rồi cất vào cốp xe, sau đó chạy xe về nơi làm việc tại một trường tiểu học (cách ngân hàng khoảng 100 m). Chị T. đậu xe ở trước nhà xe dành cho nhân viên để tiện vừa làm vừa để ý xe của mình.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút trưa cùng ngày, chị T. phát hiện xe của chị bị di dời ra khỏi vị trí ban đầu nên chạy ra kiểm tra. Chị T. phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang cầm túi nylon có chứa 600 triệu đồng của chị bỏ vào cốp xe của người này. Khi chị T. tri hô thì người đàn ông nổ máy xe bỏ chạy…

Chị T. chạy bộ đuổi theo và một số người dân gần đó dùng xe mô tô truy đuổi theo nghi can khoảng 500 m. Người này tự té ngã khi đâm xe vào ô tô chạy ngược chiều nên bị người dân vây bắt giao cho công an xử lý.