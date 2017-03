Tái diễn băng nhóm chém trước, cướp sau

Sau vụ băng cướp Hồ Duy Trúc chặt tay cướp SH ở khu vực cầu Phú Mỹ (quận 7) gây chấn động dư luận vào năm 2012, vào giữa tháng 12-2013, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã triệt phá một băng cướp chuyên dùng mã tấu chém người, cướp tài sản và bắt giữ tổng cộng 17 nghi can. Băng cướp này do Nguyễn Minh Tuấn (tự Tèo “ba dê”) cầm đầu. Đàn em của Tuấn hầu hết tuổi đời còn trẻ nhưng nghiện ma túy nên rất liều lĩnh, manh động, cũng với thủ đoạn chém trước, cướp sau gây án ở địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tại cơ quan điều tra, Tèo “ba dê” và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng tám vụ cướp, bảy vụ cướp giật và một vụ trộm cắp tài sản, trong đó có một vụ chém người gây thương tích. Công an đã thu giữ được bảy xe máy, hơn 17 triệu đồng, bảy ĐTDĐ các loại…