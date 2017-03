Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, hai người chết

Vụ tai nạn liên hoàn giữa năm chiếc xe xảy ra vào lúc rạng sáng 28-9, tại Km 27 đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ Tiền Giang về TP.HCM (đoạn qua địa phận huyện Thủ Thừa, Long An). Hậu quả làm một người chết tại chỗ, một người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.



Hiện trường tai nạn.

Theo ông Phùng Văn On, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Long An, xe tải biển số 63K-4748 do tài xế Trần Đức Cường (36 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển lưu thông hướng miền Tây về TP.HCM. Khi đến đoạn đường nói trên, tài xế Cường cho xe tấp vào lề đường. Xe khách biển số 67M-1860 chở theo khoảng 40 khách lưu thông cùng chiều phía sau chạy lên, tông mạnh vào đuôi xe tải. Chiếc xe tải bị đẩy văng trên mặt đường khoảng 20 m, lật nghiêng. Xe khách tiếp tục lao đi, lệch qua phía con lươn, rơi phần đầu xuống ruộng.



Xe khách lao qua dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến phụ xe khách tử vong tại chỗ, tài xế bị thương nhẹ và nhiều hành khách hoảng loạn.

Nửa tiếng sau, một xe taxi, một xe bảy chỗ và một xe khách khi đến đoạn đường xảy ra tai nạn do không thắng kịp nên tiếp tục đâm liên hoàn vào chiếc xe tải bị nạn. Một hành khách trên xe bảy chỗ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong giữa đường.















Hiện trường vụ tai nạn khi có thêm ba chiếc xe tông vào xe tải lúc này đang nằm ngang giữa đường.

Tai nạn làm năm chiếc xe bị hư hỏng nặng, một số hành khách bị thương nhẹ phải nhập viện.

Đến 10 giờ 30 sáng cùng ngày, hiện trường tai nạn vẫn đang tiếp tục được dọn dẹp.