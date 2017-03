Tài xế khóc bất lực vì bị hôi của do xe chở hàng cháy. Nguồn: Facebook Bình Nguyễn

Trưa 2-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết lực lượng công an địa phương đang yêu cầu những người hôi của từ chiếc xe tải bị cháy trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn phải giao nộp hàng hóa lại ngay lập tức.

Ngoài ra, Công an TP Quy Nhơn cũng đề nghị Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) yêu cầu những người ở địa phương này tham gia hôi của từ vụ xe cháy trên giao nộp lại hàng hóa cho chủ xe.

Theo Thượng tá Long, kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ hôi của trên xảy ra trưa 1-11 sau khi xe tải 51C-558.31 do anh Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển, bị cháy trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng.

“Sau khi chữa cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gạt hàng hóa bị cháy, hư hỏng xuống đất. Người dân thấy vậy vào lựa nhặt một số hàng tạp hóa. Có vài người còn nhảy lên xe tải để lấy hàng. Tài xế ngăn cản nhưng họ vẫn lấy. Sự việc này xảy ra trước khi lực lượng công an địa phương đến hiện trường” - Thượng tá Long cho hay.



Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định dập lửa chiếc xe tải bị cháy.



Ông Võ Văn Thống, Phó Công an phường Ghềnh Ráng, cũng cho rằng việc hôi của từ chiếc xe bị cháy xảy ra trước khi hai cán bộ, chiến sĩ của công an phường này đến tham gia bảo vệ hiện trường.

“Sau khi công an phường nhận tin báo từ Công an TP Quy Nhơn, chúng tôi cử hai cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thì việc chữa cháy đã xong, chỉ còn một số chiến sĩ ở lại. Qua tìm hiểu được biết khi chữa cháy, hàng hóa có văng ra đường. Lúc đầu người dân đứng nhìn nhưng sau đó nhảy vào nhặt lấy. Khi công an phường đến thì sự việc đã xảy ra. Chúng tôi đang làm rõ những người đã tham gia hôi của để có biện pháp xử lý” - ông Thống nói.

Trước đó, từ chiều 1 đến sáng 2-11, nhiều người trên mạng xã Facebook chia sẻ một đoạn video clip ghi lại cảnh nhiều người thản nhiên lấy hàng hóa, đồ đạc từ một chiếc xe tải bị cháy, trong khi anh tài xế khóc vì bất lực.

Mặc dù người thanh niên được cho là tài xế kêu khóc, van xin nhưng nhiều người vẫn dùng bao tải bỏ hàng vào để mang về.



Mặc nhà xe kêu xin người dân vẫn ùa vào lấy hàng hóa.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông nói lớn: "Đừng có lấy! Hàng đang còn nguyên, trả lại cho người ta". Tuy nhiên, nhiều người vẫn sục sạo tìm lấy hàng, một số người leo lên thùng xe lấy hàng bỏ vào bao.

Người thanh niên được cho là tài xế ngồi cạnh một phụ nữ đang lấy hàng bỏ vào bao, nói: "Chồng chị hay người thân chị mà có xe cháy, người ta làm như vậy thì chị thấy sao chị?". Dù vậy, người phụ nữ không trả lời vẫn tiếp tục nhanh tay nhặt đồ bỏ vô bao tải.

Lúc này, người thanh niên bỏ đi chỗ khác, vừa khóc nức nở vừa nói: "Các người không phải là con người". Đặc biệt, trong clip cho thấy khi nhiều người tranh nhau lấy hàng, có hai cán bộ, chiến sĩ công an đứng gần, tỏ thái độ ngăn cản nhưng những người hôi của vẫn bất chấp.

Theo tìm hiểu của PV, người quay đoạn clip trên là một phụ nữ đi ngang đường, sau đó chia sẻ lên Facebook.

Còn theo anh Lê Tấn Duy, người điều khiển chiếc xe bị cháy, cho biết việc nhiều người nhảy vào hôi của từ xe tải xảy ra sau khi lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã dập tắt đám cháy.

“Lúc đó, các xe chữa cháy của cảnh sát PCCC đã về, chỉ còn một số chiến sĩ công an bảo vệ hiện trường. Nhiều người thấy hàng hóa văng ra nên xông vào nhặt lấy. Các anh công an cùng một số người dân ngăn cản nhưng họ vẫn lấy mang đi”.

Cũng theo anh Duy, người thanh niên không mặc áo, vừa khóc vừa van xin người dân đừng lấy hàng hóa trong đoạn clip là phụ xe, không phải tài xế.

Về hai cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện trong clip, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long khẳng định đó là hai cán bộ, chiến sĩ của cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định.

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định, cũng xác nhận sự việc này. “Tôi nghe anh em nói lại khi thấy dân chạy đến hôi của, anh em ngăn cản nhưng họ vẫn bất chấp. Theo quy định, cảnh sát PCCC chỉ có trách nhiệm chữa cháy và phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy. Còn bảo vệ hiện trường là trách nhiệm của công an địa phương” - Đại tá Trung nói.