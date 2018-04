Tài xế ô tô đập nứt kính xe tải ở quận Bình Tân

Chiều 26-4, trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con.



Hiện trường sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chạy hướng từ trạm thu phí An Sương, An Lạc về ngã tư An Sương thì ô tô bốn chỗ từ sau vượt lên và xảy ra va chạm.



Tại hiện trường, hai xe dính chặt vào nhau, riêng ô tô bốn chỗ bị hỏng cửa trước, bể kính chiếu hậu.



Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Sau đó tài xế ô tô bốn chỗ cầm hung khí xuống xe đập nứt kính chắn gió của xe tải. Tài xế xe tải ngồi im trong cabin không dám xuống xe.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực tê liệt, ùn ứ kéo dài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã đến xử lý vụ việc.