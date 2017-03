Tạm giam ba người Nga dùng thẻ giả rút tiền

Ngày 7-11, một nguồn tin cho biết VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đối với ba người quốc tịch Nga gồm: Troian Aleksei (32 tuổi), Kotets Viacheslav (43 tuổi), Bondarenko Yury (29 tuổi) cùng về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối 27-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của BIDV đặt trên đường Ngô Gia Tự, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tiếp đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bắt giữ Kotets Viacheslav, Bondarenko Yury để điều tra.

Từ trái qua: Troian Aleksei, Kotets Viacheslav, Bondarenko Yury. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp