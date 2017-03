Tạm giam kẻ gí dao vào cổ con tin bắt chở đi hơn 3 tiếng đồng hồ

(PLO)- Ngày 26-4, Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội bắt giữ người trái pháp luật.