Tạm giữ facebooker đưa thông tin thất thiệt về giới showbiz

Đồng thời cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đang tiếp tục điều tra xem xét các hành vi của G. có liên quan đến Điều 258 Bộ luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Nguồn tin cho biết G. bị điều tra vì đưa những thông tin trên mạng xã hội được cho là thất thiệt về nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế... nổi tiếng trong giới showbiz. Thời điểm G. bị bắt, trên trang mạng xã hội của người này đang chuẩn bị viết về một nghệ sĩ nổi tiếng có tên N.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Công an đã xác lập chuyên án từ nhiều tháng nay, trong đó cơ quan an ninh điều tra xác định G. có một số dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp xử lý.

Được biết trong thời gian qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số trang có tên TAT, MMP... Trên các trang này tung ra một loạt bài viết nói về đời tư một số ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ HNH, PCN, người mẫu XL, NT, nhà thiết kế ĐMC... Dù trong bài viết trên các facebooker nói trên chỉ viết tên các nghệ sĩ bằng tiếng lóng, gọi bằng các tên miệt thị nhưng bên dưới lại đưa thẳng hình ảnh các nghệ sĩ này để minh họa. Trong đó các nghệ sĩ bị đưa những thông tin về đời tư, bôi nhọ bằng nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nghệ sĩ này thậm chí bị gọi là hồ ly tinh, bỏ bê gia đình đi gạ gẫm đàn ông... Thậm chí các facebooker nói trên còn kêu gọi tẩy chay các nhãn hàng mà nghệ sĩ làm đại diện, tẩy chay các buổi biễu diễn...

Hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này.