Tàu hỏa đâm trực diện xe bồn, 4 người bị thương

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, vào lúc 2 giờ 32 cùng ngày, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 905 kéo, khi đến Km 314+500 khu gian Quán Hành (Vinh), tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM (thuộc xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã va vào ô tô bồn chở gas 29C-402.52 do tài xế Nguyễn Văn Bảo (27 tuổi) đi qua đường ngang (đây là đường ngang có biển báo đầy đủ, kết cấu đường ngang đảm bảo kỹ thuật).



Đầu tàu bị bẹp dúm và không thể di chuyển sau cú đâm trực diện với xe bồn.

Vụ tai nạn làm bị thương bốn người (một lái tàu, một phụ lái tàu; một tài xế và một người ngồi trong cabin ô tô). Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh Nghệ An. May mắn là hành khách đi trên đoàn tàu SE19 an toàn.



Theo ngành đường sắt, vụ tai nạn làm hư hỏng một ô tô (bị văng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt), một đầu máy, ách tắc giao thông đường sắt hơn một tiếng và chậm năm đoàn tàu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị đường sắt trong khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đến 4 giờ 17, giao thông đường sắt đã được khôi phục trở lại với tốc độ (V = 5 km/giờ). Đến 8 giờ 30 (sau khi ô tô được di dời ra khỏi khu vực đường sắt đảm bảo an toàn), tốc độ chạy tàu đã được trả lại bình thường theo quy định.

Hiện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã cử đoàn đại diện lãnh đạo đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình có người gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế ô tô thiếu chú ý quan sát khi đi qua đường ngang, lái tàu đã phát hiện và xử lý hãm kịp thời nhưng do cự ly gần (cách khoảng 100 m) nên tai nạn vẫn xảy ra.

Theo ngành đường sắt, hiện có tới 5.719 vị trí giao cắt đường bộ-đường sắt. Trong đó có tới 1.519 đường ngang và 4.200 lối đi tự mở. Thống kê của ngành cho thấy trên 70% các vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang dân sinh (không có gác chắn).