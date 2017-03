Tên trộm xe máy bị người dân ‘tặng’ trận đòn nhớ đời

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 19 giờ ngày 28-7, người đàn ông tên H. dựng xe máy biển số 76C1-165.30 trước cửa hàng chăn drap gối đệm Hoàng Tuấn (phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) để mua đồ.

Vừa vào cửa hàng được một lúc, ông H. nhìn ra xe thấy một thanh niên đang dùng đoản cố gắng phá khóa xe của mình. Ông H. liền nhanh chân chạy ra xe và tóm được tên trộm ngay tại trận cùng chiếc đoản phá khóa trên tay.



Chiếc xe suýt bị trộm.

Vừa lúc đó, người dân đã nhanh chóng thông báo cho công an khu vực. Trước khi lực lượng chức năng có mặt, vì quá bức xúc trước hành động trộm cắp nên người dân đã “dạy” cho tên trộm một trận đòn nhớ đời.

Ngay sau đó, tên trộm cùng tang vật của vụ trộm đã được di lý về Công an phường An Phú để điều tra làm rõ.



Kẻ trộm xe tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Trần Quý Hợi (33 tuổi, quê Nghệ An), đã mang hai tiền án. Một tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.