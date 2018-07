Thanh niên chạy ô tô đâm chết 2 người đi bộ trên vỉa hè

Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Krông Nô, khoảng 20 giờ 40 ngày 15-7-2 tại km số 293+700 đường Quốc lộ 28 (đoạn nội thị trấn Đăk Mâm) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, ô tô con 48A-045.68 do anh Nguyễn Đức Hiếu (21 tuổi) chạy theo hướng từ trung tâm thị trấn Đăk Mâm đi xã Đăk Drô tới đoạn trước quán cà phê The One thì lao lên vỉa hè, va chạm với 3 người đi bộ và nhiều mô tô đang để trên vỉa hè.



Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết. Ảnh: Internet

Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng; làm hư hỏng 15 xe mô tô và 1 xe ô tô con với tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng. Công an tỉnh Đăk Nông đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Đăk Nông chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Đăk Nông tổ chức chia buồn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong; động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này; đặc biệt là đối với lái xe gây tai nạn.

Ngoài ra, tỉnh cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, chú trọng các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường chính có lưu lượng giao thông lớn, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường làn đường của lái xe…