Thanh niên 'cù nhầy', hỏi CSGT 'biết nhậu không?'

Nhiều người lái xe máy có biểu hiện say xỉn nhưng khi CSGT đề nghị kiểm tra nồng độ cồn thì chối là không uống rượu bia, giở đủ bài đồi phó: năn nỉ, ngậm ống mà không chịu thổi… Trung tá Phạm Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn số lượng vụ tai nạn do người sử dụng rượu bia chạy xe tăng. Trung bình hàng tháng Đội xử phạt trên 200 trường hợp vi phạm. Ông cho hay có nhiều người vi phạm chống đối, không hợp tác với CSGT, phải nhờ Công an phường đến hỗ trợ, mời người vi phạm về trụ sở. “Có rất nhiều lý do để người vi phạm từ chối đo nồng độ cồn như có lần họ nói nhà họ có đám tang phải thông cảm hoặc nhà họ nghèo khổ nếu giữ xe thì làm thế nào để đi làm nuôi vợ con; nhiều người sử dụng lời lẽ thô tục chửi bới, miệt thi CSGT cho rằng CSGT không có tình; thậm chí còn đụng xe vào lực lượng. Có thanh niên khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã phóng đi, vượt đèn đỏ băng qua ngã tư đụng phải một container. Chiếc xe nát bét nhưng may mắn là người này không sao. Khi làm việc, anh này hứa lấy hứa để là sẽ không bao giờ chạy xe khi uống rượu…” Trung tá Đức kể.