Thầy giáo bị tố xâm hại học sinh lớp 3

“Hiện phía cơ quan công an huyện đã nhận được đơn tố cáo của hai phụ huynh học sinh lớp 3 tố cáo một thầy giáo có hành vi xâm hại con em mình. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định với các em để tiếp tục điều tra vụ việc” - Thượng tá Xuyên nói.

Cùng ngày, hiệu trưởng trường tiểu học nói trên cho biết: “Tính đến thời điểm này, nhà trường đã nhận được hai đơn tố cáo của phụ huynh học sinh lớp 3 tố cáo thầy C. (48 tuổi, đang là giáo viên môn đạo đức kiêm tổng phụ trách) tố cáo việc thầy giáo C. đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con em của họ. Sau đó, nhà trường tiến hành xác minh thông tin trên thì các em kể rành mạch việc bị thầy xâm hại. Theo các em kể, lựa lúc ra chơi vắng người thì thầy tổng phụ trách có hành vi xâm hại. Tuy nhiên, phía thầy giáo bị tố phủ nhận toàn bộ những thông tin này. Biết không đủ thẩm quyền nên nhà trường đã trình báo lên cấp trên để tiến hành giải quyết”.

Chúng tôi đã liên lạc với thầy C. và thầy C. phủ nhận hoàn toàn về vụ việc trên. Thầy C. trao đổi qua điện thoại: “Ai nói gì thì nói, tôi không biết gì”.