Theo dấu siêu trộm nổ súng ở nhà bí thư huyện

Sau hai tháng nổ súng tại nhà Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm hai người bị thương, siêu trộm Lê Văn Hoàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa) đã sa lưới Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Hoàn có đồng phạm là giang hồ ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước và đã gây ra hàng chục vụ đột nhập trộm két sắt từ Bắc chí Nam.

Vụ nổ súng chấn động

Rạng sáng 30-12-2015, nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, bị một nhóm lạ mặt đột nhập. Khi bị ông Út phát hiện, nhóm đột nhập đã dùng dao, súng bắn đạn cao su tấn công làm ông Út bị thương ở chân, con trai ông bị thương ở bụng. Sau đó nhóm đột nhập lên xe hơi tẩu thoát.

Vụ án có tính chất nghiêm trọng, Bộ Công an phía Nam đã cử lực lượng phối hợp Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm và ghi lời khai nhân chứng, Bộ Công an nghi vấn Hoàn cùng đồng phạm thực hiện vụ trộm này.

Hoàn là kẻ trộm chuyên nghiệp, bị năm lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội, Đắk Nông… Trong thời gian bị truy nã, Hoàn vẫn câu kết cùng đồng phạm ở các tỉnh thuê ô tô đi từ Bắc vào Nam, đột nhập vào các nhà giàu, biệt thự để trộm két sắt.

Sau vụ việc xảy ra tại nhà bí thư huyện Đức Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C52 phối hợp các cục nghiệp vụ xác lập chuyên án, nhanh chóng phối hợp cùng công an các tỉnh, thành truy bắt Hoàn.





Siêu trộm Lê Văn Hoàn khi đi gây án luôn kè kè súng, dao để tấn công nạn nhân. Ảnh: HT







Tang vật thu giữ được tại nhà Hoàn.

Nhận trọng trách, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52, chỉ đạo lực lượng giăng lưới truy bắt nghi phạm. Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Cục trưởng C52 phía Nam, đã triển khai trinh sát phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành như Hà Nội, Long An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Thanh Hóa… với quyết tâm “bằng mọi cách phải tìm ra tung tích nghi phạm”.

Lao xuống mái tôn theo tên trộm

Trinh sát tỏa đi khắp các tỉnh để thu thập thông tin, cuối tháng 1-2016, trinh sát C52 nhận tin: Nghi là vợ Hoàn đang buôn bán quần áo tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trinh sát tìm tới thì người này có hình dạng giống vợ Hoàn nhưng lại mang tên khác.

Kiên trì đeo bám, trinh sát C52 phát hiện phụ nữ này thường xuyên lui tới chung cư 590, Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Xác minh thì căn phòng mà phụ nữ này thường tới do một người đàn ông khác đứng tên thuê chứ không phải Hoàn. Tuy nhiên, các trinh sát suy đoán có khả năng Hoàn nhờ đồng phạm đứng tên thuê nhà.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng ban chuyên án, chỉ đạo trinh sát bao vây, bám sát mục tiêu 24/24 giờ, nghiên cứu kỹ địa hình, lên kế hoạch bắt giữ.

Cảnh sát nhận định: Hoàn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có thể sử dụng vũ khí để chống trả nên phương án bắt giữ rất thận trọng…

Chiều 25-2, sau khi bố trí lực lượng vây kín mục tiêu, một trinh sát hóa trang thành thợ sửa bồn nước gõ cửa nhà nghi phạm. Hoàn hé cửa, ghé mắt ra ngoài cửa sắt nhưng dứt khoát không cho thợ sửa bồn nước vào nhà. Vờ quay lưng bỏ đi, nhanh như chớp người “thợ sửa bồn nước” quay lại giật bung cánh cửa. Trong chớp mắt, Hoàn lao ra cửa sau, phóng bay xuống mái tôn định thoát thân ra đường Cách Mạng Tháng Tám. Bất chấp nguy hiểm, trinh sát phóng theo và Hoàn lọt vào lưới bủa vây của trinh sát C52. Khi siêu trộm định chống trả thì đã bị trinh sát tung đòn đạp ngã bắt gọn.

Khám xét tại căn hộ, cảnh sát thu được 305 triệu đồng, 5.700 USD, nhiều CMND, giấy phép lái xe giả của Hoàn… Ngoài ra, tại một căn hộ khác mà đàn em thuê cho siêu trộm này, công an thu được thêm nhiều dao, kiếm.