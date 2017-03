Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng: 'Tội phạm đang diễn biến hết sức nguy hiểm'

Đó là lời nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, tại Hội nghị sơ kết về thực hiện kế hoạch phối hợp, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT sau tết, chuyển hóa tình hình khu vực vùng giáp ranh ba tỉnh TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Hội nghị diễn ra sáng 25-3 tại Bình Dương, do Tổng cục Cảnh sát - Bộ công an chủ trì.





Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng đánh giá tình hình tội phạm hiện nay và chỉ đạo kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm vùng giáp ranh. Ảnh: Vũ Hội

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn TP.HCM tình hình phạm pháp hình sự giảm, tuy nhiên tháng 3 này lại tăng. Thậm chí loại tội phạm trộm, cướp giật tăng 15%-20%.

“UBND TP.HCM thực hiện yêu cầu của Bí thư Thành ủy, triệu tập lãnh đạo của các quận huyện, sở ngành để thảo luận việc tổ chức tấn công quyết liệt nhằm kéo giảm tội phạm… Nhưng kết quả, tôi xin thưa rằng thống kê trong tháng 3-2016, phạm pháp hình sự tại TP.HCM tăng. Để kéo giảm các phạm pháp hình sự thì phải làm một cách căn cơ, bài bản” - Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định.



Thiếu tướng Minh cũng cho biết thêm một trong những điều Công an TP.HCM tự hào là việc theo dõi và triệt phá thành công các băng nhóm có sử dụng vũ khí “nóng”. Nhiều băng nhóm bị bắt ngay trước khi gây án.

Nói về mô hình CLB Phòng, chống tội phạm của tỉnh Bình Dương, Thiếu tướng Minh khen hay và cho rằng TP.HCM cần phải học hỏi Bình Dương.

Về phía Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, cho biết thời gian vừa qua trên địa bàn triệt phá hơn 20 băng nhóm cướp tài sản, trộm cắp, bảo kê cưỡng đoạt, đòi nợ thuê...

“Thời gian gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy khu vực vùng giáp ranh cũng khá phức tạp. Một số đối tượng từ phía Bắc chọn khu vực này làm nơi trung chuyển. Ngoài ra vùng giáp ranh xuất hiện đường dây trộm cắp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động. Vì vậy trong thời gian tới, công an các tỉnh cần làm tốt việc trao đổi thông tin để triệt phá băng nhóm này” - Đại tá Chính nói.

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cũng cho rằng về tương tác thông tin tội phạm giữa ba tỉnh, thành vùng giáp ranh vẫn chưa kịp thời, hạn chế phối hợp. Ông đề nghị cơ quan công an ba địa phương cần phối hợp thông tin kịp thời, nội dung cụ thể để nắm rõ tình hình, phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm để điều tra, bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, đánh giá cao kết quả công an các tỉnh đạt được là đã kìm chế sự manh động, hung hãn của tội phạm, đảm bảo tết Nguyên đán diễn ra an bình.

Đánh giá tình hình tội phạm sau tết, Thiếu tướng Hùng cho biết các tội phạm có tổ chức, hoạt động theo vùng miền, mang tính chất xã hội đen hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nhóm tội phạm từ Hải Phòng, Nghệ An, miền Trung, miền Tây cũng tập trung về khu vực vùng giáp ranh để gây án.

“Tội phạm tái phạm hết sức chuyên nghiệp, có tính liên kết và nhất là hiện nay các tội phạm đều có vũ khí "nóng" để gây án. Hay nhóm tội phạm cướp, trộm cắp cũng có hệ thống, thành đường dây từ Bắc vào Nam, có phân công giữa tội phạm và tiêu thụ, có sự liên kết chặt chẽ, hoạt động hết sức tinh vi. Vì vậy, tội phạm nhìn chung giảm nhưng nội tại bên trong lòng xã hội thì tội phạm diễn biến hết sức nguy hiểm” - Thiếu tướng Hùng nhận định.