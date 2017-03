Thông tin mới về vụ 'bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT'

Ngày 29-8, bà Nguyễn Thị Thêm - vợ nạn nhân Trần Văn Hiền (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đã gửi đơn đến giám đốc Công an TP.HCM và Công an quận Tân Phú đề nghị chuyển vụ án anh Hiền bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT lên cơ quan điều tra Công an TP.HCM.

Bà Thêm cho rằng chồng bà chết hơn 16 tháng mà vụ án vẫn chưa được xét xử rõ ràng, công bằng nên gây tổn hại nghiêm trọng về vật chất và tinh thần cho gia đình bà.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại cho rằng vụ án đã kéo dài, kết luận điều tra và cáo trạng bổ sung đã không làm rõ được các tình tiết nghi vấn bỏ lọt tội phạm. Nếu để Công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra thì e rằng vụ việc không đảm bảo khách quan. Luật sư Hưng cũng khẳng định tại phiên tòa ông cũng đã yêu cầu chuyển vụ án cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo hồ sơ, tối 4-9-2013, anh Hiền đi uống bia cùng bạn bè, khi ra về đến bãi xe Thanh Bằng (512 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì bị tổ CSGT Công an quận Tân Phú đang làm nhiệm vụ tại đây chặn dừng xe và lập biên bản tạm giữ xe do trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Lúc này, anh Hiền có cự cãi với CSGT rồi thuê xe ôm chở về nhà. Lê Thanh Bằng (chủ bãi xe Thanh Bằng) tình cờ thấy anh Hiền cự cãi với CSGT nên hỏi Võ Văn Tòng (nhân viên bãi xe) sự việc. Nghe Tòng trả lời anh Hiền say rượu bị CSGT giữ xe nên chửi bới. Đang bực tức chuyện gia đình nên Bằng kêu Tòng lấy xe đuổi theo xe ôm chở anh Hiền để đánh. Rượt đuổi chừng 500 m, Bằng chặn đầu xe rồi đấm vào mặt anh Hiền ba cái làm anh Hiền ngã xuống đất. Nạn nhân Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa KCN Tân Bình nhưng đã tử vong ngay sau đó. Theo kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thì anh Trần Văn Hiền tử vong vì chấn thương sọ não. Ngay sau đó, Bằng và Tòng đến Công an quận Tân Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả hai đã bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Bằng (phải) và bị cáo Tòng đang trả lời HĐXX tại phiên xử ngày 18-12-2013. Ảnh: PHAN THƯƠNG Ngày 18-12-2013, TAND quận Tân Phú đã mở phiên tòa xét xử Bằng và Tòng. Sau phần xét hỏi, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết quan trọng của vụ án. Cụ thể, cơ quan điều tra đã không thu giữ vật chứng là chiếc điện thoại của Bằng và Tòng sử dụng vào buổi tối gây án để trích xuất nhật ký làm rõ những ai đã gọi cho hai bị cáo Bằng và Tòng. Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa hai bị cáo và CSGT - Công an quận Tân Phú như thế nào… LƯU NGUYỄN