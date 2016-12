Thu giữ hổ đông lạnh 100 kg trong nhà dân

Trước đó, chiều 22-12, nhận được tin báo từ người dân, Công an TP Hà Tĩnh đã cử tổ trinh sát lên xã Quang Sơn để xác minh, xác định trong tủ đông lạnh của gia đình anh Thành có một cá thể hổ. Ngày 23-12, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục anh Thành giao nộp cá thể hổ, trọng lượng 100 kg. Bước đầu anh Thành khai mua cá thể hổ trên về để nấu cao. Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang giám định cá thể hổ trên và mở rộng điều tra.