Thuê người câm, điếc đi chặt trộm sưa

Ngày 29-3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an TX Sầm Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thêm (tức Thêm Cộng-SN 1987), ngụ ở khu phố Sơn Thúy (Trường Sơn, TX Sầm Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó qua công tác tuần tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đối tượng đang cưa trộm nhiều cành gỗ sưa trên thửa rừng số 2, thuộc núi Trường Lệ. Mở rộng vụ án, Công an Thị xã Sầm Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đối tượng Hoàng Văn Thêm – là kẻ chủ mưu thuê người khác đi chặc gỗ sưa về cho hắn.

Khám xét nhà đối tượng Thêm, lực lượng công an đã thu giữ nhiều cây gỗ sưa. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã câu kết với 1 số đối tượng trên Thành phố Thanh Hóa thuê một số người khuyết tật (câm, điếc) đi chặt trộm gỗ sưa.

ĐẶNG TRUNG